Мане - лучший игрок сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports

Sky Sports объявил об итогах голосования за лучшего игрока АПЛ по итогам сезона 2019/20.

Почётного звания удостоился вингер "Ливерпуля" Садио Мане. Сенегальцу отдали предпочтение 33 процента опрошенных читателей.

В топ-3 также вошли хавбек "красных" Джордан Хендерсон (31%) и полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне (20%).

В текущем сезоне АПЛ, который был прерван из-за пандемии коронавируса, Мане забил 14 голов и сделал 9 ассистов в 26 матчах.

Не пропустите: УЕФА пригрозила исключением из еврокубков клубам из стран, не доигравших свои чемпионаты. | http://soccernews.ru