Мане: "Меня хотели продать в "Спартак", но я хотел играть в более сильном чемпионате"

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Мане: "Меня хотели продать в "Спартак", но я хотел играть в более сильном чемпионате"

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что в 2014 году он мог перейти в "Спартак".

"В 2014 году состоялся мой запутанный переход из "Зальцбурга" в "Саутгемптон". "Святые" - отличный клуб, но я не хотел там играть. Я мечтал оказаться в дортмундской "Боруссии", куда меня звал Юрген Клопп. Но "Зальцбург" на тот момент договорился со "Спартаком". Но я сказал "нет" России, так как хотел играть в более сильном чемпионате. У меня не было выбора, поэтому пришлось переходить в "Саутгемптон". Так я оказался в Англии", - приводит слова Мане Onze Mondial.

27-летний Мане перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" летом 2016 года за 41 миллион евро. Всего за мерсисайдцев он провел 123 матча во всех турнирах, в которых забил 59 голов и отдал 22 результативные передачи.

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