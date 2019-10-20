Мане: "Месси поставил меня на первое место в голосовании The Best? Это большой комплимент для меня"

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане высказался о том, что Лионель Месси отдал ему первое место в голосовании за награду лучшему футболисту года от ФИФА.

"Это большой комплимент для меня, это демонстрирует все мои старания. Я поднялся на такой уровень без долгого обучения в академии. Нужно продолжать упорно трудиться и двигаться к своей мечте.

Разумеется, что была бы у меня возможность я отдал бы свой голос за Месси. Ван Дейк прекрасный футболист, но Месси номер один", - приводит слова Мане The Times.

Напомним, что лучшим футболистом по версии ФИФА стал Месси, а приз от УЕФА достался ван Дейку.

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