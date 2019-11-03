Мане: "Мне еще далеко до Месси и Роналду, они монстры"

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане в эфире L’Equipe du Soir рассказал, что думает о форвардах "Барселоны" Лионеле Месси и "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мне еще далеко до них, они монстры. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы приблизиться к ним", - сказал Мане.

В этом сезоне 27-летний сенегалец выступал во всех матчах команды, отметившись 6 голами и 4 ассистами.

"Ливерпуль" является лидером чемпионата Англии.

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