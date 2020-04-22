Мане может перейти в "Реал" из-за конфликта с Клоппом

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане в летнее трансферное окно может сменить АПЛ на Ла Лигу. Об этом сообщает France Football.

По данным источника, у игрока сложные отношения с главным тренером команды Юргеном Клоппом, поэтому летом он может перейти в мадридский "Реал".

Мане недоволен своим положением в "Ливерпуле", так как клуб открыто поддерживал защитника Вирджила ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч" в 2019 году.

Контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за игрока около 170 миллионов евро.

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