Мане может перейти в "Реал" из-за конфликта с Клоппом

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Мане может перейти в "Реал" из-за конфликта с Клоппом

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане в летнее трансферное окно может сменить АПЛ на Ла Лигу. Об этом сообщает France Football.

По данным источника, у игрока сложные отношения с главным тренером команды Юргеном Клоппом, поэтому летом он может перейти в мадридский "Реал".

Мане недоволен своим положением в "Ливерпуле", так как клуб открыто поддерживал защитника Вирджила ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч" в 2019 году. 

Контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за игрока около 170 миллионов евро.

А еще: "Ливерпуль" нашёл замену Садио Мане| http://soccernews.ru
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