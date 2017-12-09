Мане может повторить достижение Робби Фаулера

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Мане может повторить достижение Робби Фаулера

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" примет "Эвертон".

Как сообщает Opta, вингер "красных" Садио Мане может стать первым с 1996 года игроком, забившим в трёх подряд мерсисайдских дерби в АПЛ.

Отметим, что 21 год назад подобное удавалось легенде "Ливерпуля" Робби Фаулеру.

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