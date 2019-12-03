Мане нацелился на завоевание "Золотого мяча" в 2020 году
Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане намекнул, что он собирается побороться за "Золотой мяч"-2020.
"Из-за своего графика я не смог посетить церемонию вручения "Золотого мяча"-2019, так как в среду у меня матч. Я поздравляю победителя! Увидимся в следующем году. Надеюсь, награду возьму я", - приводит слова Мане L’Equipe.
Победителем "Золотого мяча"-2019 стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Второе место занял голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. На третьей позиции оказался португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. 27-летний Мане занял в голосовании четвертое место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8