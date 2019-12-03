Мане нацелился на завоевание "Золотого мяча" в 2020 году

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане намекнул, что он собирается побороться за "Золотой мяч"-2020.

"Из-за своего графика я не смог посетить церемонию вручения "Золотого мяча"-2019, так как в среду у меня матч. Я поздравляю победителя! Увидимся в следующем году. Надеюсь, награду возьму я", - приводит слова Мане L’Equipe.

Победителем "Золотого мяча"-2019 стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Второе место занял голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. На третьей позиции оказался португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. 27-летний Мане занял в голосовании четвертое место.

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