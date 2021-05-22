Мане не нужен дортмундской "Боруссии"

Фото инстаграм Садио Мане

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане не перейдёт в дортмундскую "Боруссию", пишет журналист Крис Уильямс.

По его информации, "шмели" никогда не интересовались 29-летним футболистом, а появившиеся об этом слухи являются выдумкой.

Рыночная стоимость сенегальца - 100 миллионов. "Боруссия" себе столь крупные сделки никогда не позволяла.

В этом сезоне Мане сыграл за "Ливерпуль" 47 матчей, забил 14 голов и сделал 9 ассистов.

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