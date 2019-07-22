Мане не сыграет с "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии

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Мане не сыграет с "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии

Тренерский штаб "Ливерпуля" не сможет рассчитывать на вингера Садио Мане в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

По словам наставника "красных" Юргена Клоппа, 27-летний футболист только 5 августа вернётся в расположение команды из отпуска.

Напомним, что Мане до 19 июля играл в составе сборной Сенегала на Кубка Африканский Наций.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится 4 августа на стадионе "Уэмбли".

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