Мане о столкновении с Эдерсоном: "Думаю, в следующий раз доберусь до мяча первым"

Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане рассказал о столкновении с вратарем "Манчестер Сити" Эдерсоном.

Напомним, что сенегалец ударил бразильца ногой в лицо.

"Думаю, в следующий раз доберусь до мяча первым. У меня не было намерения травмировать вратаря. Скверная история, желаю ему здоровья.

Была борьба за мяч. Я, честно, пытался дотянуться до него и не хотел попасть в Эдерсона. Я не такой игрок. Я извинился перед ним. Такое бывает, это часть футбола, сейчас я ничего не могу изменить.

Удивился, когда увидел перед собой красную карточку – думал, будет желтая. Что ж, остается принять это и забыть", - отметил он.

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