Мане обошел Суареса в списке лучших бомбардиров "Ливерпуля" в АПЛ

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вышел на пятое место в в списке лучших бомбардиров в истории клуба в чемпионате Англии.

В матче 20-го тура Премьер-лиги с "Тоттенхэмом" (3:1) Мане забил свой 70-й гол, опередив бывшего нападающего мерсисайдцев Луиса Суареса (69).

Больше Мане за "Ливерпуль" в чемпионате Англии забивали голы Робби Фаулер (128), Стивен Джеррард (120), Майкл Оуэн (118) и Мохамед Салах (86).

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