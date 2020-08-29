Мане отказал "Манчестер Юнайтед" из-за ван Гала

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Мане отказал "Манчестер Юнайтед" из-за ван Гала

Несколько лет назад сенегальский вингер Садио Мане мог оказаться в "Манчестер Юнайтед".

По информации ESPN, "красные дьяволы" действительно вели переговоры о трансфере африканца, однако тот сам отказался от переезда на "Олд Траффорд".

Мане не хотел играть под руководством Луи ван Гала, который возглавлял "МЮ" с 2014 по 2016 год.

Будущему игроку "Ливерпуля" не нравилась тактика голландского тренера, а также его отношение к техничным футболистам.

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