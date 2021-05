Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с "Манчестер Юнайтед"

Фото TeamTalk

Между главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом и нападающим Садио Мане возникли разногласия.

После гостевой победы над "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:2 футболист отказался пожать руку наставнику "красных".

Sadio Mane ignored Jurgen Klopp after Liverpool beat Manchester United 4-2 at Old Traffordhttps://t.co/HnS2tOXiru