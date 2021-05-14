Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с "Манчестер Юнайтед"

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Мане отказался пожать руку Клоппу после матча с "Манчестер Юнайтед"

Фото TeamTalk

Между главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом и нападающим Садио Мане возникли разногласия.

После гостевой победы над "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:2 футболист отказался пожать руку наставнику "красных".

Стоит отметить, что большую часть матча сенегалец провёл в запасе, выйдя на замену только на 74-й минуте.

В текущем сезоне Мане сыграл за "Ливерпуль" 45 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Клопп впервые победил на "Олд Траффорд". | http://soccernews.ru
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