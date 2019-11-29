Мане ответил на комментарии, обвиняющие его в "нырянии"

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что думает о том, что его обвиняют в "нырянии" в матче 5-го тура группового этапа с "Наполи" (1:1). Об этом сообщает Liverpool Echo.



"Я не "нырял". В одном из моментов был пенальти. Я уже не раз говорил, что я не тот футболист, который будет "нырять". Иногда мне везло и я зарабатывал пенальти. В этот раз судья не назначил, но я в том моменте точно не нырял", - сказал футболист.



В этом сезоне ЛЧ Мане участвовал во всех матчах и забил 2 гола. "Ливерпуль" является лидером в группе E.



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