Мане почтил память сенегальца Диопа после победного матча с "Аяксом"

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане после матча с "Аяксом" (1:0) в 5-м туре Лиги Чемпионов почтил памяти сенегальского игрока Диопы.

После завершения матча футболист снял футболку, под которой оказалась другая майка с именем Диопа.

RIP, Papa Bouba Diop ❤️⁣ pic.twitter.com/pkCnBiUTAK — Anfield Watch (@AnfieldWatch) December 1, 2020

Диопа умер в воскресенье в результате долгой болезни. Диоп провел за сборную Сенегала 63 матча, в которых забил 11 голов.

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