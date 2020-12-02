Мане почтил память сенегальца Диопа после победного матча с "Аяксом"

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Мане почтил память сенегальца Диопа после победного матча с "Аяксом"

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане после матча с "Аяксом" (1:0) в 5-м туре Лиги Чемпионов почтил памяти сенегальского игрока Диопы.

После завершения матча футболист снял футболку, под которой оказалась другая майка с именем Диопа.

Диопа умер в воскресенье в результате долгой болезни. Диоп провел за сборную Сенегала 63 матча, в которых забил 11 голов. 

А еще:  "Ливерпуль" победил "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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