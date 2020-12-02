Мане почтил память сенегальца Диопа после победного матча с "Аяксом"
Форвард "Ливерпуля" Садио Мане после матча с "Аяксом" (1:0) в 5-м туре Лиги Чемпионов почтил памяти сенегальского игрока Диопы.
После завершения матча футболист снял футболку, под которой оказалась другая майка с именем Диопа.
RIP, Papa Bouba Diop ❤️ pic.twitter.com/pkCnBiUTAK— Anfield Watch (@AnfieldWatch) December 1, 2020
Диопа умер в воскресенье в результате долгой болезни. Диоп провел за сборную Сенегала 63 матча, в которых забил 11 голов.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|27
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|Саутгемптон
|27
|34
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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