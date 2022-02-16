Мане поделился ожиданиями от матча с "Интером"

Фото: инстаграм Мане\Автор неизвестен

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане поделился ожиданиями от матча с миланским "Интером" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Это будет трудный матч, так как "Интер" одна из лучших команд Европы и скорее всего вновь станет чемпионом в чемпионате Италии.

Это будет захватывающий матч. У нас отличный состав и хорошая команда. Мы планируем сыграть с большим настроем. Мы очень ждем этой игры.

Мы намерены выиграть Лигу чемпионов, но понимаем, насколько это трудно, ведь здесь нам предстоит сыграть в с лучшими командами", – сказал Мане.

Игра между "Интером" и "Ливерпулем" состоится сегодня, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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