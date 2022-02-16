Мане поделился ожиданиями от матча с "Интером"
Фото: инстаграм Мане\Автор неизвестен
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане поделился ожиданиями от матча с миланским "Интером" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.
"Это будет трудный матч, так как "Интер" одна из лучших команд Европы и скорее всего вновь станет чемпионом в чемпионате Италии.
Это будет захватывающий матч. У нас отличный состав и хорошая команда. Мы планируем сыграть с большим настроем. Мы очень ждем этой игры.
Мы намерены выиграть Лигу чемпионов, но понимаем, насколько это трудно, ведь здесь нам предстоит сыграть в с лучшими командами", – сказал Мане.
Игра между "Интером" и "Ливерпулем" состоится сегодня, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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|Тоттенхэм
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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