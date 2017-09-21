Мане поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"
Вингер "Ливерпуля" Садио Мане высказался в преддверии матча второго тура Лиги Чемпионов против "Спартака".
"Очень интересно играть в Лиге Чемпионов, потому что это мечта каждого игрока. Мы уже провели один матч против "Севильи", но не добились необходимого результата. Теперь "Ливерпуль" должен сыграть со "Спартаком". Почему бы нам не победить в России? Но стоит признать, что у них хорошая команда. Иначе они не участвовали бы в Лиге Чемпионов" - приводит слова Мане ESPN.
Напомним, что матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября в 21:45 по московскому времени.
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