Мане поделился воспоминаниями о своих первых шагах в футболе

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал о том, как начинал футбольную карьеру. Форвард вырос в одной из деревень Сенегала. Об этом сообщает France Football.

"Было около 200-300 человек. которые стояли в очереди за своим шансом. У меня все было плохо, так как, когда я представился, надо мной смеялись.

Я не очень был похож на футболиста, так как был в обычных брюках, а бутсы были разорваны и отремонтированы с помощью проволоки. На меня все смотрели со странными лицами. Но деваться было некуда.

Я был не так уж и плох и меня забрали. Так и началось мое приключение", - сказал Мане.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 36 матчах за "Ливерпуль", отметившись 22 голами и 5 ассистами.

А еще: Мане: "Я бы обменял выигрыш ЛЧ с "Ливерпулем" на победу Сенегала в Кубке Африки"| http://soccernews.ru