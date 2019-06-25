Мане поделился воспоминаниями о своих первых шагах в футболе
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал о том, как начинал футбольную карьеру. Форвард вырос в одной из деревень Сенегала. Об этом сообщает France Football.
"Было около 200-300 человек. которые стояли в очереди за своим шансом. У меня все было плохо, так как, когда я представился, надо мной смеялись.
Я не очень был похож на футболиста, так как был в обычных брюках, а бутсы были разорваны и отремонтированы с помощью проволоки. На меня все смотрели со странными лицами. Но деваться было некуда.
Я был не так уж и плох и меня забрали. Так и началось мое приключение", - сказал Мане.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 36 матчах за "Ливерпуль", отметившись 22 голами и 5 ассистами.
А еще: Мане: "Я бы обменял выигрыш ЛЧ с "Ливерпулем" на победу Сенегала в Кубке Африки"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
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|2
|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
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|5
|Арсенал Лондон
|38
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16