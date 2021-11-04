Мане поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров "Ливерпуля" в ЛЧ

Фото твиттер "Ливерпуля"

Нападающий Садио Мане забил 21-й мяч в составе "Ливерпуля" в играх Лиги Чемпионов.

Сенегалец отличился в поединке 4-го тура группового этапа турнира против мадридского "Атлетико" (2:0).

По числу голов в ЛЧ за "красных" Мане поднялся на второе место в истории клуба, сравнявшись по этому показателю со Стивеном Джеррардом.

Лидирует в списке бомбардиров "Ливерпуля" в главном еврокубке Мохамед Салах с 30 результативными ударами.

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