Мане  получил вызов в сборную, несмотря на травму

Теги садио манеливерпуль

Мане  получил вызов в сборную, несмотря на травмуНападающий "Ливерпуля" Садио Мане  вызван в сборную Сенегала на матчи отборочного турнира чемпионата мира против ЮАР.

Отметим, что в данный момент футболист залечивает травму.

В сборной считают, что к матчам форвард успеет восстановиться. Встречи пройдут 10 и 14 ноября. 

Читайте: Инс: "Без Мане "Ливерпуль" станет намного слабее" | http://soccernews.ru

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