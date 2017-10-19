Мане получил вызов в сборную, несмотря на травму
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вызван в сборную Сенегала на матчи отборочного турнира чемпионата мира против ЮАР.
Отметим, что в данный момент футболист залечивает травму.
В сборной считают, что к матчам форвард успеет восстановиться. Встречи пройдут 10 и 14 ноября.
Читайте: Инс: "Без Мане "Ливерпуль" станет намного слабее" | http://soccernews.ru
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