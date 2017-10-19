Мане  получил вызов в сборную, несмотря на травму

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вызван в сборную Сенегала на матчи отборочного турнира чемпионата мира против ЮАР.

Отметим, что в данный момент футболист залечивает травму.

В сборной считают, что к матчам форвард успеет восстановиться. Встречи пройдут 10 и 14 ноября.

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