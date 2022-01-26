Мане попал в больницу после матча Кубка Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане попал в больницу после окончания матча 1/8 финала Кубка Африки с командой Кабо-Верде (2:0), сообщает Wiwsport.

По сведениям источника, футболист получил повреждение головы в столкновении с вратарем соперника Жозимаром Возиньей. Мане избежал серьезной травмы, а в больнице его навестил Возинья. Пока неизвестно, сможет ли Мане сыграть в четвертьфинале.

В нынешнем сезоне 29-летний Мане провел за "Ливерпуль" 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

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