Мане послал сообщение Эдерсону, которого он тяжело травмировал

Теги ливерпульманчестер ситиэдерсонсадио мане

Мане послал сообщение Эдерсону, которого он тяжело травмировалВингер "Ливерпуля" Садио Мане извинился за грубую игру против голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона во вчерашнем матче команд.

Так, в своем фейсбуке 25-летний футболист "красных" написал: "Надеюсь и желаю Эдерсону скорейшего выздоровления. Мне очень жаль, что он пострадал во время нашего случайного столкновения на поле, и мне жаль, что он не смог доиграть матч из-за этого. Я молюсь, чтобы он быстро восстановился и вскоре вернулся на футбольное поле".

Напомним, Мане ударил Эдерсона ногой в голову. | soccernews.ru

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