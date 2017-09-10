Мане послал сообщение Эдерсону, которого он тяжело травмировал

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане извинился за грубую игру против голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона во вчерашнем матче команд.

Так, в своем фейсбуке 25-летний футболист "красных" написал: "Надеюсь и желаю Эдерсону скорейшего выздоровления. Мне очень жаль, что он пострадал во время нашего случайного столкновения на поле, и мне жаль, что он не смог доиграть матч из-за этого. Я молюсь, чтобы он быстро восстановился и вскоре вернулся на футбольное поле".

Напомним, Мане ударил Эдерсона ногой в голову. | soccernews.ru