Мане повторил историческое достижение Якубу Айегбени

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане повторил один из рекордов английской Премьер-лиги.

Как сообщает Gracenote Live, 27-летний сенегалец стал вторым африканцем, забившим не менее 10 голов в шести сезонах АПЛ.

Ранее подобное удавалось только одному футболисту - нигерийцу Якубу Айегбени.

Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, до этого защищал цвета "Саутгемптона".

Якубу играл в таких клубах, как "Эвертон", "Мидлсбро", "Блэкберн", "Портсмут", "Лестер", "Рединг" и "Ковентри Сити".

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