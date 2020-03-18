Вингер "Ливерпуля" Садио Мане пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в Сенегале.

Как сообщает Standard, 27-летний сенегалец отправил своей стране, в которой уже выявлено 27 случаев заболевания, 45 тысяч евро.

Напомним, что АПЛ был приостановлен до 4 апреля. Мане находится дома, так как все тренировки "Ливерпуля" были отменены.

В этом сезоне Мане провел 38 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

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