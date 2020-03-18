Мане пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в Сенегале
Вингер "Ливерпуля" Садио Мане пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в Сенегале.
Как сообщает Standard, 27-летний сенегалец отправил своей стране, в которой уже выявлено 27 случаев заболевания, 45 тысяч евро.
Напомним, что АПЛ был приостановлен до 4 апреля. Мане находится дома, так как все тренировки "Ливерпуля" были отменены.
В этом сезоне Мане провел 38 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.
Читайте также: "Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Арсенал" попытается заполучить Умтити
-
Мане пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в Сенегале
-
У ПСЖ появился конкурент в борьбе за Пьянича
-
Появился один из вариантов проведения остатка сезона АПЛ
-
Три клуба АПЛ поборются за Смоллинга
-
Хамес выбрал новый клуб
-
СМИ: Месси поставил ультиматум "Барселоне"
-
Тринкау прокомментировал свой предстоящий переход в "Барселону"
-
Экс-президент "Реала" находится в реанимации из-за коронавируса
-
Шесть европейских топ-клубов интересуются защитником "Вероны"
-
Главные новости дня: 17 марта
-
1
"Шахтер" повесил ценник на Мудрика, которым интересуются клубы Серии А
-
"Фиорентина" рассматривает кандидатуры шести именитых тренеров
-
Мамаев планирует уехать из России
-
2
Президент Федерации футбола Испании: "Барселона" не станет чемпионом, если сезон нормально не завершится"
-
"Трабзонспор" разорвал контракт с Оби Микелем за отказ играть из-за коронавируса
-
Уткин пошутил о чемпионате Беларуси
-
"Арсенал" назвал "Барселоне" стоимость Обамеянга
-
"Эспаньол" сообщил о шести случаях заражения коронавирусом
-
Винисиус поделился мнением о Бензема
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18