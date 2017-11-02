Мане приступил к тренировкам



Сенегальский полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане в ближайшее время вернется в строй, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист приступил к тренировкам в общей группе, но пропустит матч чемпионата Англии с "Вест Хэмом".

Возможно, хавбек сыграет за сборную Сенегала в матчах отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Южной Африки, которые состоятся 10-го и 14-го ноября.

В этом сезоне 25-летний Мане провел за "Ливерпуль" 9 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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