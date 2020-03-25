Мане признан лучшим футболистов сезона в АПЛ по версии The Guardian

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Мане признан лучшим футболистов сезона в АПЛ по версии The Guardian

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим футболистом нынешнего сезона в английской Премьер-лиге по версии The Guardian.

В нынешнем сезоне 27-летний Мане провел 26 матчей в чемпионате Англии, забил 14 мячей и отдал девять голевых передач.

Лучшим молодым игроком признан испанский полузащитник "Вулверхэмптона" Адама Траоре

Лучшим тренером признан наставник "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер.

Лучший гол сезона забил бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, который отличился дальним ударом в матче с "Ньюкаслом" (2:2).

Не пропустите: Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ по версии The Telegraph. | http://soccernews.ru
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