Мане признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком текущей недели в Лиге Чемпионов.

25-летний сенегалец стал победителем голосования болельщиков, набрав 57 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил латераля "Реала" Марсело (29%), хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена (11%) и полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана (4%).

Отметим, что Мане в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" оформил хет-трик.

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