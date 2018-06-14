Мане прокомментировал интерес "Реала" к своей персоне

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Мане прокомментировал интерес "Реала" к своей персонеВингер "Ливерпуля" Садио Мане дал комментарий слухам, которые приписывают интерес к нему со стороны мадридского "Реала".

"Интерес "Реал"? Я очень счастлив в "Ливерпуле", мой контракт рассчитан еще на три года. Как я уже сказал, я счастлив в "Ливерпуле", но никому не известно, что произойдет в будущем. Я хочу выигрывать трофеи, а особенно Лигу Чемпионов", - цитирует 26-летнего сенегальца Le 10 Sport.

Напомним, "Ливерпуль" презентовал новую гостевую форму. | soccernews.ru

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