Мане пропустит два матча АПЛ из-за травмы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как чувствует себя форвард Садио Мане. Об этом сообщает BBC.

Напомним, 27-летний футболист был травмировал в матче 24-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном" (2:1).

"Мане не сыграет с "Вест Хэмом". Скорее всего, следующий матч тура с "Саутгемптоном" тоже пропустит. Вернется в строй после этих встреч", - сказал Клопп.

Завтра, 29 января, "Ливерпуль" сыграет с "Вест Хэмом". Начало - в 22:45 (мск).

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