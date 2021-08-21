Мане - пятый игрок "Ливерпуля", забивший 50 голов в АПЛ на "Энфилде"

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Мане - пятый игрок "Ливерпуля", забивший 50 голов в АПЛ на "Энфилде"

Фото твиттер Садио Мане

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане достиг отметки в 50 забитых мячей в рамках АПЛ на "Энфилде".

Сенегалец стал пятым футболистом в истории "красных", которому покорилось указанное достижение.

Ранее подобное удавалось только Робби Фаулеру, Стивену Джеррарду, Майклу Оуэну и Мохамеду Салаху.

29-летний Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, он забил 50 "домашних" голов в АПЛ в 84 матчах.

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