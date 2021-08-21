Мане - пятый игрок "Ливерпуля", забивший 50 голов в АПЛ на "Энфилде"
Фото твиттер Садио Мане
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане достиг отметки в 50 забитых мячей в рамках АПЛ на "Энфилде".
Сенегалец стал пятым футболистом в истории "красных", которому покорилось указанное достижение.
Ранее подобное удавалось только Робби Фаулеру, Стивену Джеррарду, Майклу Оуэну и Мохамеду Салаху.
29-летний Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, он забил 50 "домашних" голов в АПЛ в 84 матчах.
Не пропустите: Мбаппе вышел на второе место по голам в топ-5 лигах Европы среди игроков младше 23 лет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" разгромил "Норвич" и другие результаты 2-го тура АПЛ
-
"Енисей" требует аннулирования результата матча со "СКА-Хабаровск"
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу" и другие результаты 2-го тура Бундеслиги
-
Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом на финале Евро-2020
-
"Спартак" потерял очки в матче с "Арсеналом"
-
ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ
-
На Пьянича появился новый претендент
-
Фанаты ЦСКА устроили перфоманс в честь рекорда Акинфеева
-
Мане - пятый игрок "Ливерпуля", забивший 50 голов в АПЛ на "Энфилде"
-
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Ромой"
-
"Реал" готов значительно увеличить предложение по Мбаппе
-
"Ливерпуль" обыграл "Бернли" во 2-м туре АПЛ
-
Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионате России
-
Три клуба сделали предложение хавбеку "Барселоны" Мориба
-
"Брага" арендовала защитника "Манчестер Сити"
-
Широков высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
-
"Фиорентина" купила экс-защитника "Манчестер Сити"
-
РПЛ предупредила четыре клуба из-за состояния газона на стадионах
-
Аллегри сделал заявление о будущем Роналду в "Ювентусе"
-
Защитника "Галатасарая" дисквалифицировали на 8 матчей. Его хочет купить "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18