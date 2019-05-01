Мане рассказал, каким игроком "Барселоны" восхищался

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Мане рассказал, каким игроком "Барселоны" восхищался

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане в преддверии первого полуфинального матча Лиги Чемпионов с "Барселоной" назвал бывшего игрока "сине-гранатовых", которым он восхищался.

"Роналдиньо был моим героем. Я обожал смотреть за его игрой. Я по-прежнему люблю его, если честно. Был бы очень рад обладать такой же улыбкой!" - сказал Мане.

Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 7 мая.

Роналдиньо выступал за "блауграну" с 2003 по 2008 год, сыграл 207 матчей, забил 94 гола и сделал 71 ассист.

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