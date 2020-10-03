Мане рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане сделал заявление о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом.

"У меня положительный тест, но я чувствую себя хорошо, тяжёлых симптомов нет. Я нахожусь на карантине и продолжаю процесс восстановления. Призываю вас убедиться, что вы находитесь в безопасности и соблюдаете все правила, чтобы защитить себя и своих близких, чтобы избежать второй волны распространения вируса по всему миру. Я вернусь сильнее, чем раньше. Мы преодолеем это вместе", - написал звёздный сенегалец в своём инстаграме.

Мане - второй игрок "Ливерпуля" с COVID-19 за последнее время, ранее инфекцию обнаружили у новичка команды Тьяго Алькантары.

В стартовавшем сезоне африканский форвард забил 3 гола в 4 матчах.

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