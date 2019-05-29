Мане: "Реал"? Я думаю о финале Лиги Чемпионов"



Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что он не собирается переходить в мадридский "Реал".

"Слухи являются частью футбола. Но для меня "Ливерпуль" - это самое важное. Я счастлив в клубе. Приятно, когда такой клуб интересуется тобой. Но не стоит забывать, что "Ливерпуль" обыгрывает большие клубы. Я думаю о финале Лиги Чемпионов и хочу победить в нем", - цитирует Мане Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний Мане провел за "Ливерпуль" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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