Мане, Салах и Фирмино против де Брюйне и Сане: объявлены составы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", которые сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Мане, Салах

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Компани, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Давид Силва, Сане, Габриэл Жезус

Матч начнется в 21:45 мск.

Не пропустите: Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru