Мане, Салах и Махрез вошли в команду году по версии Африканской конфедерации футбола
Африканская конфедерация футбола на официальной странице в Twitter объявила состав символической сборной по итогам 2019 года.
Стоит отметить, что в состав команды вошли два игрока "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане, которые в составе английского клуба стали победителями Лиги Чемпионов.
Полностью состав символической сборной по итогам 2019 года выглядит так:
вратарь: Андре Онана ("Аякс", Камерун)
защитники: Серж Орье ("Тоттенхэм", Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип ("Ливерпуль", Камерун), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал), Ашраф Хакими ("Реал", Марокко)
полузащитники: Идрисса Гейе (ПСЖ, Сенегал), Рияд Махрез ("Манчестер Сити", Алжир), Хаким Зиеш ("Аякс", Марокко)
нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Габон), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14