Мане, Салах и Махрез вошли в команду году по версии Африканской конфедерации футбола

Теги садио манемохамед салахрияд махрез

Мане, Салах и Махрез вошли в команду году по версии Африканской конфедерации футбола

Африканская конфедерация футбола на официальной странице в Twitter объявила состав символической сборной по итогам 2019 года.

Стоит отметить, что в состав команды вошли два игрока "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане, которые в составе английского клуба стали победителями Лиги Чемпионов.

Полностью состав символической сборной по итогам 2019 года выглядит так:

вратарь: Андре Онана ("Аякс", Камерун)

защитники: Серж Орье ("Тоттенхэм", Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип ("Ливерпуль", Камерун), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал), Ашраф Хакими ("Реал", Марокко)

полузащитники: Идрисса Гейе (ПСЖ, Сенегал), Рияд Махрез ("Манчестер Сити", Алжир), Хаким Зиеш ("Аякс", Марокко)

нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Габон), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал).

Не пропустите: Мане - лучший игрок Африки в 2019 году. | http://soccernews.ru
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