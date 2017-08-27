В матче третьего тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Арсенал" со счетом 4:0.

Один из мячей в этой встрече на счету полузащитника мерсисайдцев Садио Мане. Ранее форвард забивал также в первых двух турах в ворота "Кристал Пэласа" и "Уотфорда".

Благодаря этому Мане стал третьим игроком в истории "Ливерпуля", отличившимся в первых трех турах. Ранее подобное достижение покорялось Робби Фаулеру (1994/95) и Дэниелу Старриджу (2013/14).

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