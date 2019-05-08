Мане: "У меня нет слов. Было очень сложно. Мы просто верили"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане в эфире "Матч ТВ" рассказал, что чувствует после победного матча с "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов (4:0).

"У меня нет слов. Было очень сложно. Мы просто верили", - сказал футболист.

Напомним, первая встреча команд в полуфинале Лиги чемпионов, проходившая на "Камп Ноу", завершилась в пользу "Барселоны" (3:0). По итогу двух матчей (4:3) в финал турнира прошел "Ливерпуль".

Сегодня, 8 мая, состоится матч "Аякс" - "Тоттенхэм", где выяснится, кто составит пару "Ливерпулю" в финале.

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