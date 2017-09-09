Мане удаляется: "Манчестер Сити" в большинстве уничтожает "Ливерпуль"

Четвертый тур английской Премьер-Лиги открылся центральным событием, в рамках которого "Манчестер Сити" на родном "Этихаде" принимал "Ливерпуль". Матч проходил после двухнедельной международной паузы, поэтому были некие опасения по поводу физического состояния обеих команд, ведь большинство футболистов отстаивали честь своих сборных, играя все отведенные девяносто минут. "Голубые" и "красные" перед очной схваткой имели одинаковое количество набранных очков, отставая от текущего лидера "Манчестер Юнайтед" на два пункта. Особенно интересен поединок был со стороны битвы двух именитых тренеров, коими являются Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Испанскому наставнику так и не удалось в свой первый сезон на Туманном Альбионе переиграть немца и, наверняка, об этом помнил сам Хосеп.

Тренерский штаб мерсисайдцев вернулся к варианту с Симоном Миньоле в рамке ворот, после того, как неожиданно выбор пал на Лориса Кариуса в матче с "Арсеналом" и наполовину перекроил оборону: вместо Гомеза и Ловрена вышли Александер-Арнольд и Клаван. Манкунианцы вынуждены были обойтись без травмированного Компани и дисквалифицированного Стерлинга, а фланги были доверены номинальным защитникам Кайла Уокера и Бенжамену Менди.

Без раскачки начали поединок оба коллектива, но при этом в невысоком темпе. Никто не хотел стремя голову лететь вперед, прекрасно зная о силе сопернике в игре на контратаках. Уже на шестой минуте "Ливерпуль" получил возможность исполнить опасный штрафной удар, который заработал Салах, "посадив" на желтую карточку Отаменди, но левая нога Альберто Морено подвела. Едва время в первом тайме перевалило за экватор, как хозяева открыли счет. Де Брюйне великолепным пассом разрезал защиту "красных", выведя Куна Агуэро на свидание с Миньоле, и тот с легкостью переиграл бельгийского кипера.

Пропустив гол, "скаузеры" взвинтили темп и тут же могли сравнивать счет, но Салах, вывалившись на ворота под острым углом, сыграл предсказуемо, не создав проблемы "горожанам". К сожалению, матч можно было бы завершать уже на 37-й минуте, потому как "Ливерпуль" остался в меньшинстве. Садио Мане на огромной скорости шипами влетел в лицо Эдерсона, а решение главного арбитра не вызывало споров – справедливое удаление. Вратарю долго предоставляли медицинскую помощь, и покинуть поле бразилец смог только на носилках. Еще до конца первой 45-ти минутки "Сити" удвоил преимущество. Своего добился Габриэль Жезус, которого оставили без опеки ливерпульцы и юный вундеркинд ударом головой расстрелял владения Миньоле.

Второй тайм превратился в формальность. Вопрос лишь состоял в том, сколько еще голов забьют "горожане". Понимал это и Юрген Клопп, который еще в перерыве снял Мохамеда Салаха, думая о следующем матче против "Севильи" в Лиге чемпионов, выпустив побегать новичка команды Алекса Окслейда-Чемберлена. Во второй половине встречи "голубые" отметились еще дважды. Сначала Жезус оформил дубль благодаря содействию Агуэро, а чуть позже, вышедший на замену Лерой Сане окончательно добил мерсисайдцев также забив дважды.

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 5:0

Голы: Агуэро, 24 – 1:0, Жезус, 45+6 – 2:0, Жезус, 53 – 3:0, Сане, 77 – 4:0, Сане, 90+1 - 5:0

"Ман Сити": Эдерсон (Браво, 45+1), Данило, Стоунз, Отаменди (Мангаля, 71), Фернандиньо, Уокер, Де Брюйне, Силва, Менди, Агуэро, Жезус (Сане, 57)

"Ливерпуль": Миньоле, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Морено, Джан, Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 58), Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Мане, Фирмино (Соланке, 67)

Удаление: Мане (37)

Богдан Архипенко

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