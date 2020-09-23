Мане уговаривает Кулибали перейти в "Ливерпуль". Игроком интересуются "Манчестер Сити" и ПСЖ

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Мане уговаривает Кулибали перейти в "Ливерпуль". Игроком интересуются "Манчестер Сити" и ПСЖ

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане хочет видеть соотечественника защитника "Наполи" Калиду Кулибали в составе "красных", сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, Мане общается с Кулибали, чтобы убедить его перейти в стан мерсисайдского клуба. Впрочем, проблемой может стать трансферная стоимость игрока, так как "Наполи" хочет получить за него 80 миллионов евро.

Кроме того, Кулибали заинтересован в переходе в "Манчестер Сити". Сенегальцем также интересуется "Пари Сен-Жермен".

29-летний Кулибали выступает за "Наполи" с 2014 года, провел за клуб 247 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. 

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