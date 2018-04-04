Мане установил личный рекорд результативности с тех пор, как перебрался в АПЛ

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Мане установил личный рекорд результативности с тех пор, как перебрался в АПЛ

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" обыгрывает "Манчестер Сити" (3:0, перерыв).

Один из мячей в этой встрече на счету сенегальского полузащитника мерсисайдцев Садио Мане.

В этом сезоне 25-летний Мане забил 16 голов, что является его личным  результативности с тех пор, как перебрался в Премьер-Лигу в 2014 году.

Не пропустите: "Ливерпуль" установил рекорд по количеству голов в Лиге Чемпионов в одном сезоне. | http://soccernews.ru

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