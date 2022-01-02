Мане установил рекорд АПЛ по желтым карточкам

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Мане установил рекорд АПЛ по желтым карточкам

Фото: инстаграм Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил самую быструю желтую карточку в истории Премьер-лиги с момента ведения подобной статистики.

Мане был предупрежден на 15-й секунде матча 21-го тура с "Челси" (2:2). Наказание футболисту было вынесено за удар локтем защитника "аристократов" Сесара Аспиликуэту.

В нынешнем сезоне 29-летний Мане провел за "Ливерпуль" 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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