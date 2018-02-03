Мане уверен, что "Ливерпуль" способен обыграть любую команду в мире

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Мане уверен, что "Ливерпуль" способен обыграть любую команду в мире

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом".

"Конечно, мы хотим побеждать в каждой игре, однако порой очень сложно играть против команд, которые всю игру сидят в защите. Пока рано говорить о каких-то титулах. Наша цель - выиграть все матчи до конца сезона. Почему бы не попробовать это сделать?

Бывает трудно и против топ-клубов, но, как я уже говорил, "Ливерпуль" может победить любую команду в лиге и даже в мире. С "Тоттенхэмом" будет сложный поединок, однако мы способны выиграть" - приводит слова Мане Sky Sports.

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3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
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9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Саутгемптон 26 26
15 Кристал Пэлас 25 26
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