Мане: "В АПЛ для "Ливерпуля" все кончено"

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Мане: "В АПЛ для "Ливерпуля" все кончено"

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане оценил шансы команды на чемпионство.

"На старте сезона мы нацеливались на Лигу Чемпионов, АПЛ и кубковые турниры. Однако на данный момент для нас в АПЛ все кончено, отставание слишком велико.

Попасть в топ-4 сейчас - наша главная цель. И победа в Лиге Чемпионов. Мы понимаем, что легко не будет, так как нам нужно будет обыграть лучшие клубы Европы. Но мы здесь именно для этого, если это будет возможно. Так что мы попытаемся выиграть Лигу Чемпионов", - приводит слова Мане ESPN Brasil.

После 25 туров "Ливерпуль" идет в АПЛ на шестом месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 19 очков. В первом матче 1/8 финала ЛЧ мерсисайдцы обыграли "РБ Лейпциг" (2:0).

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