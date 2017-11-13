Мане вновь получил травму

Теги садио манеливерпуль

Мане вновь получил травмуНападающий "Ливерпуля" Садио Мане покинул расположение сборной Сенегала из-за травмы.

По информации прессы, у футболиста рецидив травмы задней поверхности бедра.

Напомним, сборная Сенегала вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018, обыграв в переигровке ЮАР со счетом 2:0.

Читайте: Мане: "Кейта будет чувствовать себя в "Ливерпуле" как дома"  | soccernews.ru

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