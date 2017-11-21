Мане - восьмой игрок "Ливерпуля", забивший гол в Лиге Чемпионов в этом сезоне

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" в гостях играет с "Севильей".

Один из мячей в этом поединке на счету полузащитника "красных" Садио Мане. Стоит отметить, что Мане стал восьмым игроком мерсисайдцев, которые забивали голы в этом сезоне в Лиге Чемпионов.

Ранее за "Ливерпуль" отличились Трент Альксандер-Арнольд, Эмре Джан, Филиппе Коутиньо, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах, Дэниел Старридж и Роберто Фирмино.

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