Мане восстановился после травмы и занимался в общей группе "Ливерпуля"

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Мане восстановился после травмы и занимался в общей группе "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Садьо Мане сегодня, 10 февраля, занимался в общей группе команды. Футболист полностью восстановился после травмы.

Напомним, 27-летний нападающий был травмировал в матче 24-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном" (2:1). Мане пропустил две встречи команды.

В 22 матчах АПЛ Мане забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

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