Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Порту" (1:0, идет второй тайм).

Этот стал для форварда 14-м в составе "красных" в главном европейском клубном турнире. Благодаря этому Мане вышел на второе место в истории "Ливерпуля" по числу голов в Лиге Чемпионов, сравнявшись с Йаном Рашем. Больше голов за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов забил только Стивен Джеррард (21).

В нынешнем сезоне 27-летний Мане провел за "Ливерпуль" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи.

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