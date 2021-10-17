Мане высказался о Фирмино и Салахе

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Сенегальский форвард "Ливерпуля" Садьо Мане высказался о победе над "Уотфордом" со счетом 5:0 в рамках восьмого тура английской премьер-лиги.

"Если честно, то, оказавшись в Премьер-лиге, я мечтал забить как можно больше и брать трофеи. Так что я очень счастлив и горд, что сумел забить 100 мячей в АПЛ. Надеюсь, впереди еще много голов и титулов.

Думаю, гол Салаха в матче с "Уотфордом" даже лучше мяча, который он забил "Манчестер Сити"! Но для нас тут нет сюрпризов, потому что мы знаем, какой это мастер. Один из лучших игроков мира. Сегодня Мо это показал.

Бобби Фирмино тоже все показал. Он точно входит в число лучших в мире. Я очень рад за них.

Сильнее всего я рад хет-трику Бобби, потому что у него был непростой период с большим количеством травм. Но теперь он вернулся, и я счастлив за него. Надеюсь, он будет помогать нам и забьет еще много голов за "Ливерпуль", – сказал Мане.

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