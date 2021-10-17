Мане высказался о Фирмино и Салахе
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Сенегальский форвард "Ливерпуля" Садьо Мане высказался о победе над "Уотфордом" со счетом 5:0 в рамках восьмого тура английской премьер-лиги.
"Если честно, то, оказавшись в Премьер-лиге, я мечтал забить как можно больше и брать трофеи. Так что я очень счастлив и горд, что сумел забить 100 мячей в АПЛ. Надеюсь, впереди еще много голов и титулов.
Думаю, гол Салаха в матче с "Уотфордом" даже лучше мяча, который он забил "Манчестер Сити"! Но для нас тут нет сюрпризов, потому что мы знаем, какой это мастер. Один из лучших игроков мира. Сегодня Мо это показал.
Бобби Фирмино тоже все показал. Он точно входит в число лучших в мире. Я очень рад за них.
Сильнее всего я рад хет-трику Бобби, потому что у него был непростой период с большим количеством травм. Но теперь он вернулся, и я счастлив за него. Надеюсь, он будет помогать нам и забьет еще много голов за "Ливерпуль", – сказал Мане.
Также не пропустите: Тренер "Анжера" поделился мнением о шансах Бензема на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" не станет продлевать контракт с Кутеповым на нынешних условиях
-
Мане высказался о Фирмино и Салахе
-
Тренер "Анжера" поделился мнением о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
Широков лестно высказался о Семаке
-
Тренер "Лилля" высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
Линекер ярко высказался о Салахе
-
Стало известно, сколько денег "Ньюкасл" будет тратить в зимнее трансферное окно
-
Карасев высказался о потасовке в матче "Спартак" - "Динамо"
-
Стефано Пиоли прокомментировал героический камбэк "Милана" у "Вероны"
-
Жиго на русском высказался после матча с "Динамо" (видео)
-
"Челси" отказался от Доннаруммы ради Менди
-
Индзаги прокомментировал поражение от "Лацио"
-
"Реал" готов подписать и Погба и Рюдигера
-
Тренер "Ростова" прокомментировал поражение от "Сочи"
-
Тиль продолжает сверкать в "Фейеноорде"
-
Главные новости дня: 16 октября
-
"Барселона" нашла альтернативу Холанду
-
Шварц прокомментировал ничью со "Спартаком"
-
"Реал Сосьедад" в меньшинстве переиграл "Мальорку" и возглавил Ла Лигу
-
"Лион" обыграл "Монако" Головина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18