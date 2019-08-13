Мане высказался о матче за Суперкубок УЕФА против "Челси"

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Мане высказался о матче за Суперкубок УЕФА против "Челси"

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против "Челси".

"Мы сделаем все, чтобы добиться победы. Надеюсь, что Стамбул станет счастливым городом для нашей команды.

Я смотрел матч между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Могу сказать, что "Челси" играл здорово, несмотря на поражение. У них было много моментов, чтобы отличиться", -приводит слова Садио Мане официальный сайт УЕФА. 

Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится 14 августа. Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее "Ливерпуль" трижды выигрывал Суперкубок УЕФА, "Челси" является 1-кратным обладателем трофея.

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