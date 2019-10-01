Мане высказался о своем конфликте с Салахом
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что у него нет проблем в отношениях с партнером по команде форвардом Мохамедом Салахом. Ранее Мане был недоволен тем, что Салах не отдал ему передачу в матче с "Бернли".
"Подобное случается в футболе. Тогда я был немного расстроен, так как всегда хочется забивать больше. Вы видели, что "Манчестер Сити" выиграл со счетом 8:0. Но Салах просто не видел меня в том эпизоде. Мы с ним хорошие друзья", - приводит слова Мане Liverpool Echo.
В нынешнем сезоне 27-летний Мане провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. На счету 27-летнего Салаха четыре мяча и три голевых паса в 10 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2