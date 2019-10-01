Мане высказался о своем конфликте с Салахом

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Мане высказался о своем конфликте с Салахом
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что у него нет проблем в отношениях с партнером по команде форвардом Мохамедом Салахом. Ранее Мане был недоволен тем, что Салах не отдал ему передачу в матче с "Бернли".

"Подобное случается в футболе. Тогда я был немного расстроен, так как всегда хочется забивать больше. Вы видели, что "Манчестер Сити" выиграл со счетом 8:0. Но Салах просто не видел меня в том эпизоде. Мы с ним хорошие друзья", - приводит слова Мане Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне 27-летний Мане провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. На счету 27-летнего Салаха четыре мяча и три голевых паса в 10 поединках.

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